I profili ufficiali di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, su X e Telegram hanno condiviso un messaggio attribuito a lui dopo che Israele aveva annunciato di averlo colpito e ucciso in un raid notturno su Teheran. La diffusione del messaggio ha suscitato dubbi sulla sua reale condizione e sulla veridicità delle informazioni fornite. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e nei media internazionali.

I profili ufficiali su X e Telegram di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’ Iran, hanno pubblicato un messaggio a lui attribuito dopo che Israele aveva dichiarato di averlo colpito e ucciso in un raid notturno su Teheran. Il testo diffuso riguarda la cerimonia funebre di alcuni soldati della Marina iraniana. «Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell’Esercito della Repubblica Islamica», si legge nella nota. Secondo quanto riferito dalla radiotelevisione di Stato iraniana Irib, il messaggio sarebbe stato pubblicato «alla vigilia» della cerimonia funebre dei militari morti nell’attacco al cacciatorpediniere iraniano Dena, colpito al largo dello Sri Lanka il 4 marzo in un’azione rivendicata dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Larijani morto o vivo? Il mistero del messaggio sui social dopo il raid in Iran

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