L’Arezzo si trova in una situazione delicata con appena sei partite rimanenti, e il margine sull’Ascoli si è ridotto a due punti. La squadra conta su un giocatore chiave che può fare la differenza e le decisioni del tecnico sono cruciali in questo momento. La partita si avvicina e ogni scelta, in campo e fuori, potrebbe risultare determinante per il cammino finale della squadra.

di Andrea Lorentini Calma e gesso. Non può essere altrimenti per l’ che a sei giornate dalla fine vede assottigliarsi a due sole lunghezze il margine sull’ Ascoli. Il rischio adesso è che possa subentrare un pò di ansia e preoccupazione di fronte ad una classifica che solo due settimane fa, prima della gara contro il Ravenna, aveva un volto decisamente diverso. In quattro giornate i marchigiani hanno mangiato agli amaranto sette punti. Il Cavallino ha, però, una gara in meno e la trasferta di venerdì a Sestri Levante contro il Bra – nel fine settimana nel quale l’Ascoli riposerà – si è trasformata in un jolly da non fallire assolutamente per presentarsi allo scontro diretto del 30 marzo con un vantaggio di sicurezza ed evitare che la sfida del Comunale diventi ancora più delicata di quanto non lo sia già. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo ha un jolly da non fallire. Determinanti le scelte di Bucchi

Articoli correlati

Arezzo, emergenza a centrocampo. Si blocca Mawuli: le scelte di BucchiUn’altra tegola: la trasferta di Gubbio si sta trasformando in una corsa a ostacoli per l’Arezzo costretto a fare i conti con una serie di...

Bucchi dà il via alle riunioni tecniche dell'Aiac ArezzoOltre 60 iscritti hanno preso parte all'appuntamento che si è svolto nell'auditorium Felici dell'Arbitro Club Arezzo.

Una raccolta di contenuti su L'Arezzo ha un jolly da non fallire...

Temi più discussi: Mani d’oro e cuore umbro. Jolly Manifatture, da 50 anni impresa tutta al femminile; Vegeta è morto (e l’ho ucciso io): al Teatro Jolly Gianluca Iacono, una delle voci più celebri dell’animazione italiana; Olimpiadi di Matematica. Il Copernico stravince. Tre le squadre sul podio; L'ANGOLO DEL DOPO AREZZO - PERUGIA: UN PUNTO CHE SA QUASI DI VITTORIA... IN ATTESA DELLA SUPER SFIDA DI VENERDÌ SERA.

L’Arezzo ha un jolly da non fallire. Determinanti le scelte di BucchiCalma e gesso. Non può essere altrimenti per l’ che a sei giornate dalla fine vede assottigliarsi a due sole lunghezze il margine sull’ Ascoli. Il rischio adesso è che possa subentrare un pò di ansia ... sport.quotidiano.net

Top & Flop di Campobasso-ArezzoSi risblocca l'Arezzo che dopo due passaggi a vuoto casalinghi di fila ottiene un successo fondamentale su un campo difficile come quello dell'Axum Molinari Stadium di Campobasso, 1-0 ... tuttoc.com

Buonanotte con questa immagine di un po' di tempo fa e il duomo senza "matitone" (foto Arezzo, passeggiando nel tempo) - facebook.com facebook