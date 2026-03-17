L’annuncio da Fazio Bebe cambia sport | Passo alla corsa

Bebe Vio ha annunciato di aver deciso di cambiare disciplina e dedicarsi alla corsa, lasciando la scherma. La decisione arriva dopo aver affrontato diversi problemi fisici negli ultimi anni, sia prima che dopo le Olimpiadi di Tokyo e Parigi. La campionessa italiana ha spiegato che le difficoltà non sono andate come sperava e che finora non aveva mai condiviso pubblicamente questa sua scelta.

Bebe Vio lascia la scherma per dedicarsi alla corsa: "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente, dopo Tokyo, dopo Parigi, prima di Tokyo, prima di Parigi, diciamo che non sono andate fisicamente esattamente come speravo e quindi purtroppo, oddio non l’ho mai detto a voce alta, quindi. è finita con la scherma. Non ce la faccio più fisicamente. Ma ho cercato di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport, di altre cose per stare bene fisicamente. E adesso abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100". La campionessa ha annunciato la svolta nella trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. La Vio ha scelto la corsa per puntare a Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Fazio si compiace degli #ascoltitv registrati ieri da #Ctcf su Nove, menzionando solo i dati di un segmento (della durata di un'oretta, 62 minuti per la precisione), ma il programma dura nel suo complesso la bellezza di 364 minuti #macosadiav x.com