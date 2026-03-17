L’anniversario di via Fani Meloni | pagina dolorosa Desecretati altri 64 file

In occasione dell’anniversario di via Fani, il governo ha deciso di desecretare altri 64 documenti riguardanti l’evento. La giornata è stata accompagnata dalle parole della premier, che ha definito quella data una pagina dolorosa della storia. Nel frattempo, l’incrocio dove avvenne l’attacco si presenta oggi con una stele di bronzo, simbolicamente divisa in due, al posto del lampione che un tempo lo caratterizzava.

La fisionomia di quell’incrocio maledetto oggi è nettamente cambiata: c’era un lampione e oggi al suo posto resiste una stele di bronzo, simbolicamente spezzata in due. Roma nord, via della Camilluccia, poi via Stresa, angolo via Mario Fani. Nobile viterbese quest’ultimo, fondatore della Società della gioventù cattolica, poi diventata Azione cattolica. Un nome che da quel fatidico 16 marzo 1978, però, associamo piuttosto al rapimento di Aldo Moro e al massacro degli agenti della sua scorta. Cinque morti tra le forze dell’ordine e un rapito: il presidente della Dc, nel giorno della fiducia al quarto governo Andreotti. Ieri, nell’anniversario... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’anniversario di via Fani. Meloni: pagina dolorosa. Desecretati altri 64 file Articoli correlati Leggi anche: Via Fani, Meloni: pagina dolorosa, ricordiamo servitori Stato uccisi Giorno del Ricordo, Meloni: "Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblio""L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata", le parole della premier. Altri aggiornamenti su L'anniversario di via Fani Meloni... Temi più discussi: Anniversario della strage di via Fani. La commemorazione a Roma; Latronico ricorda la strage di via Fani; Strage di Via Fani, l'omaggio delle istituzioni in via Fani. Il figlio di Domenico Ricci: Non ricordiamoli da vittime; Spunta la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario di via Fani. Sdegno bipartisan: Atto gravissimo. L’anniversario di via Fani. Meloni: pagina dolorosa. Desecretati altri 64 fileLa politica ricorda il rapimento di Aldo Moro e il sacrificio di 5 agenti della scorta. La Camera rende pubblici nuovi documenti. L’omaggio della dem Schlein. Ma su un muro di Bologna appare un messag ... quotidiano.net Strage di via Fani: la cerimonia in ricordo delle vittimeIl prefetto Belfiore ed il generale Minicucci hanno deposto una corona d’alloro in memoria delle vittime della Strage, accompagnati dalle note del Silenzio d’ordinanza. Il 16 marzo del 1978, in via ... poliziadistato.it Oggi, in via Fani, insieme alla segretaria Elly Schlein e a una delegazione del Partito Democratico, abbiamo ricordato uno dei momenti più tragici della storia della nostra Repubblica. Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse sequestrarono Aldo Moro e uccisero gli u - facebook.com facebook Via Fani, 48 anni dopo: il ricordo dei martiri della scorta e l’eredità di Aldo Moro x.com