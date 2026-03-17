L’allarme della Corte dei conti del Lazio per la crisi bellica

La Corte dei conti del Lazio ha lanciato un allarme sulla possibile crisi economica in Italia derivante dal conflitto nel Golfo Persico. La notizia riguarda l’incidenza del conflitto sulle finanze pubbliche e le ripercussioni per il sistema economico nazionale. Nessuna analisi o commento, solo un avviso diretto sulla situazione attuale.

Arriva anche dalla Corte dei conti l’allarme per la crisi economica italiana che potrebbe arrivare dal conflitto nel Golfo Persico. A parlare di «significative criticità in termini di sviluppo, di occupazione, di tutela sanitaria e sociale», è il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Paolo Luigi Rebecchi all’inaugurazione dell’anno giudiziario locale. «Il contesto socioeconomico complessivo è caratterizzato da varie crisi, finanche di natura bellica, che sono tuttora in pieno svolgimento a livello europeo ed internazionale e che comportano un aumento generale dell’insicurezza con conseguenti rilevanti di carattere economico e con possibile rilevante compressione dei finanziamenti alla spesa sociale, sanitaria e produttiva», ha scritto nella sua relazione. 🔗 Leggi su Open.online

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