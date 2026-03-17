A l cinema dal 12 marzo, Lady Nazca – La signora delle linee racconta la storia di Maria Reiche, l’archeologa che dedicò la vita allo studio e alla salvaguardia delle Linee di Nazca in Perù. Uno dei misteri più suggestivi del pianeta. Leggi anche › Gli Oscar di Timothée Chalamet? Una notte da dimenticare Lady Nazca – La signora delle linee, la trama. Perù, 1936. Mentre il fascismo si diffonde in Europa, la giovane Maria Reiche, originaria di Dresda, vive a Lima insegnando matematica. Ma la sua vera vocazione la attende più a sud, nel deserto di Nazca, dove insieme a un archeologo francese s’imbatte in uno dei più grandi misteri della storia dell’umanità: enormi linee e figure tracciate nel terreno ghiaioso migliaia di anni prima, con una precisione straordinaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Lady Nazca – La signora delle linee”: la clip del film

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Lady Nazca - La signora del delle linee | Clip Una scoperta incredibile

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