Lacoste Polo L12.12 | il classico che non passa mai di moda

Lacoste presenta il suo modello Polo L.12.12, una delle magliette più riconoscibili e apprezzate nel mondo della moda casual. La maglietta, caratterizzata dal classico logo con il coccodrillo, è disponibile in diverse varianti di colore e taglie, ed è distribuita in negozi e online. Questa versione si distingue per la qualità del tessuto e il design senza tempo.

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