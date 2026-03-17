L’Acf Under 17 cede alla capolista

Nel settore giovanile amaranto, l’Acf Under 17 ha affrontato la capolista Fiorentina in un derby disputato ad Arezzo. La squadra di Michele Spataro ha giocato in trasferta e ha concluso la partita con una sconfitta. La gara si è svolta il 17 marzo 2026 e ha visto le due formazioni confrontarsi sul campo nel contesto del campionato.

Arezzo, 17 marzo 2026 – A ltro derby per il settore giovanile amaranto, con le cittine di Michele Spataro i mpegnate sul campo della Fiorentina capolista. La gara si mette subito in salita per l’Arezzo: al 2’ le padrone di casa passano in vantaggio con Morr. La reazione amaranto arriva al 12’, con Nudi che prova a sorprendere Wenin dalla distanza, senza successo. Alla mezzora nuova occasione per l’Arezzo: su calcio di punizione, Franchetti mette una palla in mezzo per Meniconi, che però non riesce a concludere. Nella ripresa le amaranto continuano a cercare il pareggio: al 48’ ci prova ancora Franchetti, mentre sull’azione successiva è la Fiorentina a rendersi pericolosa con Liriti, fermata da Anagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Acf Under 17 cede alla capolista Articoli correlati Lerici cede il passo alla capolista. Academy Firenze troppo forteL’impegno era proibitivo, l’avversario troppo forte per la pur volenterosa Landini Lerici. Una Salerno ’92 combattiva cede alla capolista Repower Sanga MilanoUna sconfitta per costruirsi un briciolo di fiducia per il finale? Sembra una domanda paradossale ma il Salerno Basket ’92 che esce sconfitto dal... Altri aggiornamenti su Acf Under Temi più discussi: Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale; Calcio femminile, Arezzo supera Verona 3-0; Scheda Fiorentina - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone C Italia; Rocco B. Commisso Viola Park -. Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase NazionaleCalcio femminile, quattro gli impegni della Scuola Calcio ... msn.com Acf, Manni e la promozione: «Gli Under decisivi per la Serie D»Con la vittoria della Supercoppa è andata in archivio la trionfale stagione dell’Acf, che nei prossimi giorni sarà impegnata nel gettare le basi per il prossimo campionato di serie D. Un lavoro che la ... ilmessaggero.it Amaranto Channel. . Tanto orgoglio in casa ACF per la convocazione in Rappresentativa Under 13 di ben cinque ragazze. Queste sono state le parole del vice allenatore Giannucci e di due protagoniste: Siria D'Agapito e Rebecca Fazzi. - facebook.com facebook