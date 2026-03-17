La Zes unica Zone franche ecco la mappa

La giunta regionale delle Marche ha approvato le linee guida per la creazione di una Zes unica, includendo le zone franche della regione. Questa decisione riguarda l’insieme delle aree identificate come zone franche e la loro integrazione in un’unica area economica speciale. La mappa delle zone franche è stata aggiornata e condivisa con gli operatori locali. L’obiettivo è di definire il perimetro e le modalità di gestione della Zes.

Le Marche nella Zes unica, atto secondo. La giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo che avviano il percorso per l’istituzione delle cosiddette Zone franche doganali intercluse (Zfd) nei principali snodi logistici del territorio regionale, come anticipato a suo tempo al Carlino dall’assessore regionale allo sviluppo economico e alla Zes, Giacomo Bugaro. La "mappa" messa nero su bianco dalla Regione comprende dunque il porto, l’aeroporto, l’interporto e le aree industriali di Ancona, della provincia di Pesaro-Urbino, di Ascoli e di San Benedetto. Il provvedimento – fa sapere la Regione – si inserisce nel quadro della Zona economica speciale unica e si basa sulle procedure previste dalla normativa europea e dai più recenti decreti attuativi in materia doganale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Zes unica. Zone franche, ecco la mappa Articoli correlati Regione, il piano della Zes: "Investimenti per 70 milioni. Ecco zone franche-doganali, una sarà il porto di Ancona"Zes, sviluppo dell’aeroporto di Falconara, del porto di Ancona e dell’interporto di Jesi: le Marche, ora regione in transizione, lavorano per tornare... Controlli in corso Mazzini, smontato un dehor non autorizzato: "Non esistono zone franche"Continuano i controlli della Polizia locale finalizzati a garantire il rispetto delle regole e la tutela dello spazio pubblico. Are We All In This Together | Silent Hill f - Part 8 Tutto quello che riguarda Zes unica Temi più discussi: Zes Umbria - regione.umbria.it; La Zes unica. Zone franche, ecco la mappa; Bonus ZES Unica: come comunicare gli investimenti dal 31 marzo 2026; ZES unica, la richiesta della Cia Marche: Chiarire subito l’accesso al credito d’imposta per l’agricoltura. La Zes unica. Zone franche, ecco la mappaLe Marche nella Zes unica, atto secondo. La giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo che avviano il percorso per l’istituzione delle cosiddette Zone franche doganali intercluse (Zfd ... ilrestodelcarlino.it Zona Economica Speciale (Zes) per le Marche, ecco la mappa dello sviluppoArriva il monitoraggio-evento con la prima geografia dello sviluppo territoriale alla luce della Zona Economica Speciale ... centropagina.it Zes unica, nuove opportunità di investimento per le imprese del Piceno. Seminario di Confindustria Ascoli su Sportello digitale e iter autorizzativi accelerati #ANSA x.com ZES Unica 2026: scopri se la tua azienda può beneficiarne! La ZES Unica 2026 rappresenta una grande opportunità per le imprese che vogliono investire e crescere nel Sud Italia grazie a agevolazioni fiscali e procedure semplificate. Vuoi sapere se la tu - facebook.com facebook