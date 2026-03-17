La vita dei ragazzi come il pane | servono ’lieviti’ per crescere

Un laboratorio sul pane diventa un’occasione per insegnare ai ragazzi le fasi della crescita e della trasformazione, attraverso un’attività pratica e concreta. Il progetto, nato da un’idea di insegnanti, coinvolge studenti di diverse età che imparano a impastare, attendere la lievitazione e cuocere il pane, scoprendo ogni volta un nuovo passaggio del processo. È un’esperienza che unisce apprendimento e manualità, legando il cibo alle emozioni e alle sfide quotidiane.

Il laboratorio sul pane come lezione di vita. Il progetto, così particolare, è nato grazie alla proposta di Confartigianato Rimini e ha coinvolto quattro classi dell’Istituto comprensivo di Bellaria Igea Marina (la primaria Carducci e le medie Panzini), insieme a due classi degli Istituti ‘Malatesta’ e ‘Einaudi’. Il primo passo del progetto è stata la visita alla sede del Molino Spadoni, dove noi studenti abbiamo assistito al processo di lavorazione della farina, scoprendo che dietro ogni pagnotta c’è un mondo: una rete di persone, conoscenze e processi. A scuola abbiamo svolto ricerche interdisciplinari sul pane in tempo di guerra, presentandole poi alle classi gemellate per uno scambio verticale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La vita dei ragazzi come il pane: servono ’lieviti’ per crescere Articoli correlati Leggi anche: A Reggio scuole aperte dopo il terremoto, Veronesi: "Il Comune mette a rischio la vita dei ragazzi" Leggi anche: Studio, sacrifici e soddisfazioni. Ma c’è la concorrenza dell’on line: "Servono strumenti per crescere" Contenuti utili per approfondire La vita dei ragazzi come il pane... Temi più discussi: Il silenzio degli adolescenti: in 200mila a rischio ritiro sociale; HealthLab, on line la puntata dedicata all'indagine EDIT 2025: dati e voci dal mondo degli adolescenti; Notte bianca della fede con gli adolescenti a Torino; Gli adolescenti italiani tra scuola, digitale e prevenzione. Ascolto dei ragazzi: un diritto, non un favoreIl diritto all’ascolto dei bambini è sancito all’articolo 12 della Convenzione Onu. E riguarda non solo i minori fuori famiglia, fragili, coinvolti nella separazione dei genitori ma tutti i nostri ... vita.it Violenza e fragilità, la vita dei nostri ragazzi al cellulareQuesti ragazzini come cento iene, con i cellulari attaccati alle vene». Gemitaiz, rapper romano, è quello che meglio sa interpretare la scatola nera che hanno nel cuore i nostri ragazzi. Trecentomila ... panorama.it Tifare Avellino è uno Stile di Vita - facebook.com facebook Affrontare la vita con lo stesso entusiasmo con cui Aryna Sabalenka affronta uno shooting fotografico x.com