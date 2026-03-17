Gli arbitri hanno confermato che c’era un rigore per l’Inter e che l’espulsione di Wesley era corretta. Durante la trasmissione Open Var su Dazn, il portavoce arbitrale ha spiegato che tra Sulemana e Dumfries non c’era contatto e che il Var avrebbe dovuto intervenire sul contatto tra Frattesi e Scalvini. La discussione si è concentrata su queste decisioni e sui controlli effettuati.

Dalle polemiche di San Siro alla tanto discussa espulsione di Wesley in Como-Roma, tanti sono stati gli episodi controversi nell’ultimo turno di Serie A. Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, li ha analizzati ad Open Var. Prima, il contatto tra Sulemana e Dumfries. "Non c’è spinta, la mano è appena appoggiata. E anche sul contatto basso non c’è alcuna tipologia di fallo, mentre il contatto in caduta non è falloso. La decisione sul campo è corretta e anche ben analizzata in sala Var, dove sono valutate tutte le ipotesi". Diversa, invece, l’opinione di Tommasi sul possibile rigore causato dall’intervento di Scalvini su Frattesi e non sanzionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La versione degli arbitri: "C'era il rigore per l'Inter. Giusta l'espulsione di Wesley"

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