Durante la prima puntata di Pechino Express 2026, Tay Vines ha raccontato al pubblico il motivo della sua paura dell’acqua, condividendo un ricordo che lo ha segnato da bambino. Ha spiegato di aver vissuto un episodio che ha lasciato un’impronta profonda nel suo passato, suscitando interesse tra gli spettatori presenti in studio. La sua testimonianza ha aggiunto un elemento personale alla competizione.

Durante la prima puntata di Pechino Express 2026, il concorrente Tay Vines ha condiviso con il pubblico un racconto personale molto intenso, spiegando perché prova paura dell’acqua. Il content creator, originario del Togo e membro della coppia dei Comedian insieme ad Assane Diop, ha collegato questa fobia a un episodio familiare che lo ha segnato profondamente: la morte del cugino Felix, avvenuta quando aveva sette anni. Tay ha spiegato che quel tragico evento ha cambiato per sempre il suo rapporto con l’acqua. Secondo il suo racconto, da bambino aveva invitato il cugino al mare. Felix inizialmente non voleva entrare in acqua, ma Tay lo avrebbe incoraggiato, arrivando a dargli del “ fifone ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La verità dietro la paura dell’acqua di Tay Vines: il ricordo che lo ha segnato da bambino

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