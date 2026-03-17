La Valsa si gioca gara 3 Ora va rotto l’equilibrio

La Valsa affronta la terza partita della serie, che si presenta come un momento cruciale per le sorti dell'incontro. Finora il punteggio si mantiene in equilibrio e questa gara potrebbe determinare il proseguimento o la fine della sfida. La squadra cerca di mantenere la concentrazione, consapevole che una vittoria potrebbe cambiare le sorti dell’intera serie. La partita si gioca in un’atmosfera di grande tensione.

In una serie tutta sul filo del rasoio è più evidente che in altre occasioni gara 3 diventa uno spartiacque decisivo. Chi vince si garantisce la possibilità di avere un match point per passare alle semifinali in casa: in caso di vittoria di Piacenza subito in gara 4, in caso di successo di Modena dopo un tentativo esterno match ball al PalaPanini. L’equilibrio regna sovrano se pensiamo che Modena ha messo a segno 221 punti nelle due sfide, Piacenza 215, una differenza di soli sei punti in quattro ore e cinquanta minuti di gioco. Una gara 3 che diventa determinante ma il cui esito è estremamente incerto, anche perché in tutti i ruoli c’è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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