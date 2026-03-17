La svolta elettrica che snatura le corse e la benzina sintetica gradita ad Aramco | la sostenibilità di facciata della Formula 1

La Formula 1 sta attraversando una trasformazione verso i veicoli elettrici e l’uso di benzina sintetica, scelte che hanno suscitato discussioni sulla loro reale sostenibilità. La presenza di queste innovazioni segna un cambiamento evidente, anche se alcuni critici ritengono che l’obiettivo sia più di immagine che di effettiva tutela ambientale. La questione riguarda anche le compagnie coinvolte, come Aramco, e le tecnologie adottate nelle piste di gara.

Quanto è green la Formula 1? Meno di ciò che si immagina e che si vuole far credere. La svolta elettrica, voluta dalle principali case motoristiche per ragioni di investimenti e future ricadute sul settore dell’automobile, ha provocato numerose polemiche e un elevato grado di insoddisfazione, in primis tra i piloti. Ma se tornare al passato ovviamente non si può, il problema riguarda l’ utilizzo che viene fatto della componente elettrica. Non riguarda tanto il cosa, ma il come. Quando nel 2024 Carlos Sainz sr. ha vinto la Dakar, lo ha fatto su un’auto ibrida di fatto elettrica, dal momento che la componente termica veniva utilizzata solo come ricarica delle batterie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La svolta elettrica che snatura le corse e la benzina sintetica gradita ad Aramco: la sostenibilità di facciata della Formula 1 Articoli correlati Corridonia in pista: la svolta che rivoluziona le corse ippicheIl ministero dell’Agricoltura ha riorganizzato il calendario delle corse ippiche, assegnando una giornata in più all’ippodromo Martini di Corridonia... BYD: 400 km in 5 minuti, la ricarica elettrica che batte la benzinaBYD rivoluziona la ricarica delle auto elettriche: 2 km in un secondo, 400 km in 5 minuti Immagina di dover ricaricare la tua auto elettrica e... Aggiornamenti e notizie su La svolta elettrica che snatura le... Batterie al sodio, la svolta che può rendere l’auto elettrica davvero accessibileIl mercato delle auto elettriche si trova in una fase decisiva. Sempre più persone guardano all’elettrico con interesse, ma il prezzo resta spesso il vero ostacolo. E gran parte del costo dipende ... motorionline.com Horse Powertrain, nuovo motore elettrico con statore in acciaio amorfo, una svolta per l’efficienzaHorse Powertrain, joint-venture tra Renault (45%), Geely (45%) ed Aramco (10%), ha presentato un motore elettrico per sistemi ibridi dotato di statore ... msn.com