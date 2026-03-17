Due noti locali di Viareggio sono stati multati a causa di problemi legati alla sicurezza e alle condizioni igieniche, in particolare per carenze nella conservazione dei cibi congelati e per problematiche strutturali. Le autorità hanno riscontrato irregolarità che hanno portato a sanzioni significative. Le ispezioni, condotte di recente, hanno evidenziato criticità che hanno portato alle multe.

Carenze sul fronte della sicurezza e sulla conservazione dei cibi congelati. Per questo motivo due locali di Viareggio sono stati pesantemente stangati. E’ questo l’esito delle verifiche interforze coordinate dalla Prefettura sulla sicurezza dei locali pubblici effettuati dai carabinieri del comando provinciale. L’operazione, svolta dai Carabinieri della Compagnia di Viareggio e dai Reparti speciali dell’Arma (Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro) unitamente ai Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Asl, ha interessato in particolare due note attività. L’obiettivo era quello di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori, in un periodo in cui la città si prepara a gestire l’afflusso di turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stretta anti movida. Carenze di sicurezza e igiene. Stangati due noti locali

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