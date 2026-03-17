La strage dell’ospedale a Kabul | almeno 400 morti I talebani incolpano il Pakistan – I video

Un attacco aereo ha colpito un ospedale a Kabul, causando almeno 400 morti e 250 feriti. Il portavoce del governo talebano ha confermato la notizia, aggiungendo che i talebani accusano il Pakistan di essere responsabile dell’attacco. Sul luogo dell’incidente sono stati diffusi anche alcuni video che mostrano i danni e la devastazione provocata.

Almeno 400 morti e 250 feriti in un raid aereo del Pakistan contro un ospedale a Kabul. Lo ha fatto sapere un portavoce del governo talebano. Il Pakistan ha detto di aver «colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo». Secondo gli afghani si trattava invece di un nosocomio per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Il raid aereo è avvenuto poche ore dopo che la Cina aveva affermato di rimanere pronta a proseguire gli sforzi per allentare le tensioni tra le nazioni islamiche dell’Asia meridionale. E aveva esortato entrambe a evitare un’ulteriore espansione del conflitto e a tornare al tavolo delle trattative. 🔗 Leggi su Open.online

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