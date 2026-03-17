I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada che porta al castello Malaspina di Tresana e alla chiesa di San Giorgio sono stati completati. L’intervento riguarda un percorso chiave per l’accesso a uno dei luoghi storici più visitati della Lunigiana. La strada, ora sistemata, permette di raggiungere facilmente il castello e il sito religioso.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada che conduce al castello Malaspina di Tresana e alla chiesa di San Giorgio, un’infrastruttura fondamentale per raggiungere uno dei siti culturali più suggestivi della Lunigiana. L’intervento, atteso da tempo, è stato possibile grazie ai finanziamenti assegnati al Comune di Tresana dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Un progetto complesso, frutto di tre anni di lavoro. "Abbiamo lavorato a quest’opera intensamente – spiega il sindaco Matteo Mastrini – realizzando un progetto esecutivo importante e presentandolo al bando per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strada per il castello. Finiti i lavori a Tresana per la messa in sicurezza

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