la spezia trovato morto il candidato sindaco paolo pazzaglia

A La Spezia, il candidato sindaco Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno di un’auto lungo la strada che collega la città. La scoperta è avvenuta questa mattina, ma al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

L’ex candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno di un’auto lungo la strada che collega la città del levante ligure alle Cinque Terre. A lanciare l’allarme è stato un passante che si è accostato al veicolo. Sulla vicenda indaga la questura della Spezia. Candidato con la lista “Spezia al Centro” alle ultime elezioni amministrative nel 2022 Pazzaglia aveva 52 anni. In quell’occasione si era fermato allo 0,8 per cento, collezionando soltanto 300 voti. La scorsa estate era stato indagato dalla Procura della Spezia per diffamazione aggravata, atti persecutori e revenge porn ai danni dell’ex compagna respingendo ogni accusa e denunciando un presunto furto di foto e video dal suo pc. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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