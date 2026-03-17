La Spezia | industria bellica e appello alla pace

Nella città di La Spezia, nel cuore della Liguria, si ascolta un appello alla pace mentre l’attenzione si concentra su questioni legate all’industria bellica. La città, nota per la sua lunga tradizione industriale, si trova coinvolta in un dibattito pubblico che mette in discussione le attività legate alla produzione di armamenti. La discussione si svolge in un contesto locale che vede protagonisti cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

Nel cuore della Liguria, dove la storia industriale si intreccia con una tradizione secolare di pace, un appello potente risuona oggi nella città di La Spezia. Un gruppo di associazioni laicali e chiese riformate ha scelto di rilanciare il messaggio dell’arcivescovo metropolita di Napoli, Mimmo Battaglia, trasformando le sue parole in una sollecitazione diretta per le comunità locali. Questa iniziativa non nasce da un semplice atto di solidarietà, ma come risposta necessaria alla realtà quotidiana che i cittadini liguri vivono quotidianamente, incrociando la fede con l’impegno civile. La Spezia come crocevia tra industria e coscienza. La città di La Spezia rappresenta un caso studio unico nel italiano per la sua duplice identità storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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