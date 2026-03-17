La Spezia candidato sindaco Paolo Pazzaglia trovato morto era indagato per stalking e diffusione di video espliciti

A La Spezia, il candidato sindaco Paolo Pazzaglia è stato trovato morto. Era sotto indagine per stalking e diffusione di video espliciti. Pazzaglia si era candidato alle elezioni amministrative del 2017 e del 2022 con la lista

Pazzaglia si era candidato anche alle elezioni amministrative del 2017 e del 2022 con la lista "Spezia al Centro". 4 anni fa si era fermato allo 0,8%, collezionando soltanto 300 voti Il candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all'interno di un'automobile lungo la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Spezia, candidato sindaco Paolo Pazzaglia trovato morto, era indagato per stalking e diffusione di video espliciti Articoli correlati La Spezia, trovato morto il candidato sindaco Paolo PazzagliaL’ex candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno di un’auto lungo la strada che collega la città del levante... Trovato morto il candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia: il corpo trovato da un passante in stradaIl candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia è stato trovato morto: il suo corpo sarebbe stato trovato da un passante lungo la strada che... Tutto quello che riguarda Paolo Pazzaglia Temi più discussi: La Spezia, trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia; La Spezia, morto l'ex candidato sindaco Pazzaglia: non si conoscono ancora le cause del decesso; Trovato morto il candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia; Morto Paolo Pazzaglia, candidato sindaco della Spezia: trovato senza vita da un passante. Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa scorsa estate era stato indagato dalla Procura della Spezia per diffamazione aggravata, atti persecutori e revenge porn ai danni dell'ex compagna. Lui aveva sempre respinto le accuse ... msn.com Chi era Paolo Pazzaglia, candidato sindaco trovato morto nella sua auto a La SpeziaTrovato morto nella sua auto a La Spezia Paolo Pazzaglia, 52 anni, più volte candidato sindaco con la lista civica Spezia al Centro. Indagini in corso sulle cause del decesso ... tag24.it Il candidato sindaco di #LaSpezia Paolo #Pazzaglia è stato trovato morto: il suo corpo era in auto lungo la litoranea per le Cinque terre. Potrebbe essere stato un malore. x.com La Spezia, indagini sulla morte di Paolo Pazzaglia, cordoglio sui social - facebook.com facebook