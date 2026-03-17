La Spal ha un cuore Ma ora sangue freddo

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spal si distingue per aver mantenuto un carattere forte, anche in momenti difficili, e ora si presenta con maggiore freddezza e determinazione. La squadra, nota per il suo impegno, si confronta con le sfide del campionato senza perdere di vista l’obiettivo. La differenza si percepisce anche in campo, dove i giocatori mostrano un atteggiamento più deciso e concentrato.

La Spal ha un cuore, è questa la novità. Ha un’anima, che prima si era persa per strada a dispetto delle buone intenzioni della squadra. Che l’impegno sia sempre stato massimale da parte di un gruppo umanamente tra i migliori visti a queste latitudini negli ultimi anni, è fuor di dubbio. Ma impegno non equivale a cuore e anima. Contro il Mezzolara d’improvviso tutto questo è spuntato come di rado prima. Le tre vittorie hanno di certo contribuito a questa quarta, ma non può essere solo questione di morale alto. Anche tatticamente e a livello di singole scelte pochissimo è cambiato, come è giusto che sia per una squadra nata per schierarsi così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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