Olivo Ghilarducci riceve nuovi premi per la sua attività letteraria. È noto nel territorio per aver ricoperto ruoli istituzionali e accademici. I riconoscimenti si aggiungono ai precedenti, evidenziando il successo della sua carriera. La sua figura, quindi, continua a essere al centro dell’attenzione per i risultati conseguiti nel campo della scrittura e della cultura.

Crescono i riconoscimenti per l’attività letteraria di Olivo Ghilarducci, persona molto conosciuta sul territorio per i suoi trascorsi istituzionali e accademici. Il suo romanzo “ La solitudine della sera ”, edito da “Tra le righe” si è infatti aggiudicato il premio “Logos cultura” al prestigioso festival letterario internazionale “Città di Cattolica”. Non è il primo traguardo simile per il romanzo, che già aveva raccolto il premio di merito al Concorso Internazionale 2025 della Svizzera Italiana. Adesso questo nuovo premio del festival letterario internazionale “Città di Cattolica”: giunta alla diciottesima edizione, si tratta di una manifestazione di respiro internazionale che si presenta come “l’oscar della letteratura” e che coinvolge autori provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La solitudine della sera“. Nuovi riconoscimenti per Olivo Ghilarducci

Articoli correlati

Un olivo per i nuovi nati del 2026: Vicopisano rinsalda le radici della comunitàVicopisano (PI), 13 gennaio 2026 – Il Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto...

Rifredi, quartiere tra paura e solitudine dopo il delitto: “Qui la sera non esce più nessuno”Firenze, 27 febbraio 2026 – “Vedevamo entrare un uomo sulla quarantina, ma non sapevamo chi fosse: sono appartamenti di nuova ristrutturazione e...