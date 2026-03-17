Alle recenti elezioni provinciali, un esponente del centrosinistra ha perso il voto, accusando alcuni membri del suo schieramento di aver scelto un accordo poco trasparente. Nonostante questa sconfitta, l’interessato ha ribadito l’impegno nel territorio e il valore del lavoro già svolto, senza fare riferimenti a cause esterne o motivazioni più ampie.

La sconfitta alle elezioni Provinciali non cancella il lavoro svolto né la volontà di continuare a impegnarsi per il territorio. Sergio Loggi, presidente uscente della Provincia di Ascoli e sindaco di Monteprandone, all’indomani del voto analizza il risultato, parla di accordi trasversali che avrebbero inciso sull’esito e rivendica il lavoro fatto alla guida dell’ente in una fase complessa. Sergio Loggi, come legge questa sconfitta? "Le elezioni si vincono e si perdono. Fa parte della politica. Io però esco a testa alta. Quando ho assunto la guida della Provincia ho trovato un bilancio con criticità importanti. Oggi lo riconsegno migliore di come lo avevo preso, con prospettive di crescita e maggiore stabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sconfitta di Loggi: "Parte del centrosinistra ha preferito un inciucio"

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