La Russa vedrà i Trevallion Ira dem | È propaganda E la loro invasione a scuola?

La Russa incontrerà i Trevallion, mentre l’Ira dem critica l’evento definendolo propaganda. Nel frattempo, si discute anche di un’invasione a scuola, senza ulteriori dettagli. Il Pd commenta l’iniziativa con l’accusa che l’incontro con la famiglia del bosco sia strumentale al referendum, anche se l’appuntamento avverrà dopo. La vicenda ha suscitato reazioni diverse e senza approfondimenti ulteriori.

Il Pd attacca: l’incontro con la famiglia del bosco è strumentale al referendum. Peccato che avverrà dopo. Forse i progressisti pretendono l’esclusiva sui minori (per educarli). Sono anni che il Partito democratico e la sinistra tutta sembrano ossessionati dalla educazione (o rieducazione) dei fanciulli. Non si perdono un fatto di cronaca nera per sostenere che sia necessario introdurre l’educazione sessuale nelle scuole, sono disponibili a finanziare ogni genere di progetti che puntino a instillare nei più giovani la visione del mondo progressista. Però, quando qualche politico di schieramento avverso compie mezzo gesto per occuparsi di vicende che riguardano i minori, apriti cielo: sdegno e indignazione piovono come grandine ardente. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Russa vedrà i Trevallion. Ira dem: «È propaganda». E la loro invasione a scuola? Articoli correlati Famiglia nel bosco, arriva la scuola per i figli dei Trevallion: al via le lezioni con una maestra in pensione. «Insegnerò loro a leggere e scrivere»Inizia domani, martedì 13 gennaio, il percorso scolastico dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia anglo-australiana... Trevallion al Senato: l’invito di La Russa primaMercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion si recheranno a Roma per una visita istituzionale al Senato della . Contenuti e approfondimenti su Russa vedrà Temi più discussi: La famiglia nel bosco vedrà La Russa. Nordio: Confronto sui decreti attuativi; La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: Stupito dalle polemiche; Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì 25 marzo al Senato da La Russa. Il Pd subito all'attacco; La Russa vedrà i Trevallion. Ira dem: È propaganda. E la loro invasione a scuola?. La Russa: 'Vedrò i genitori dei bambini nel bosco il 25 marzo'La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo con buona pace delle polemiche inutili. L'ha detto il presidente del Senato, ... ansa.it Famiglia nel bosco, La Russa: Vedrò i genitori il 25 marzoFamiglia nel bosco, La Russa: Vedrò i genitori il 25 marzo ... msn.com La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche". Di @zamnice26 x.com La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche". Di Nicolò Zambelli - facebook.com facebook