La riforma non risolverà tutto ma garantisce il giudice terzo

Un avvocato rotale e docente di Diritti umani ha dichiarato che la riforma non risolverà tutti i problemi, ma assicura l’intervento di un giudice terzo. La sua opinione si basa sulla convinzione che questa modifica rappresenti un passo in avanti, anche se non elimina completamente le criticità esistenti nel sistema giudiziario. La discussione pubblica si concentra ora su quali effetti concreti possa avere questa novità.

Monsignor Gianni Fusco, avvocato rotale, docente di Diritti umani alla Lumsa e alla Link university, ha partecipato col ministro Adolfo Urso, la laica del Csm Isabella Bertolini, l'ex presidente della Corte dei Conti Tommaso Miele e il senatore Francesco Zaffini, a «Insieme per il Sì», organizzato a Roma dal Comitato per la separazione delle carriere promosso da Gianluca Brancadoro, Pietro Piccinetti e Roberto Santoro. Ma prima ha risposto alle nostre domande. Perché ha deciso di esserci, monsignore? «Perché sono un giurista, un esperto del campo anche se in campo ecclesiastico e come tale seguo questo dibattito sulla giustizia da anni». In Vaticano c'è la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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