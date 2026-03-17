Arturo Parisi, figura di rilievo nella politica italiana, ha dichiarato che la riforma non appartiene alla destra e ha criticato la sinistra, sostenendo che la separazione delle carriere dei giudici è una proposta tipica di quella parte politica. La sua opinione si basa su una sentenza che, a suo avviso, smaschera le posizioni di Schlein e della sinistra in generale.

Altro che camuffamenti: «la separazione delle carriere dei giudici è figlia della sinistra». La sentenza è inequivocabile e la emette Arturo Parisi, vera e propria eminenza grigia nella stagione di Romano Prodi. Un curriculum monumentale: è stato tra i fondatori dei Democratici, poi della Margherita e infine del Pd. Insomma, chi meglio di lui per riconoscere una paternità? «La sinistra rappresentata dal Pd - scrive sul sito di Libertà Eguale - è figlia di una solida ispirazione garantista, come testimoniano le voci che, nonostante la chiusura della destra, si sono spese con generosità per il Sì». Il professore elenca i nomi: «Augusto Barbera, Sabino Cassese, Cesare Salvi e Giuliano Pisapia, tutte titolate a parlare nel merito grazie alla loro autorevolezza ed esperienza nel campo del diritto». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “La riforma non è di destra”. Parisi sbugiarda la sinistra e bacchetta Schlein

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