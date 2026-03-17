La riforma del 2026 introduce cambiamenti alla Carta docente, uno degli strumenti più dibattuti degli ultimi anni. Il contributo viene ridotto, ma si apre anche ai precari e vengono aggiunte nuove opzioni di scelta, tra cui trasporti e strumenti musicali. La scuola si prepara a questa trasformazione, che coinvolge direttamente insegnanti e studenti, con effetti che si riflettono sui diversi aspetti dell’istruzione.

I l mondo della scuola accoglie il 2026 con una trasformazione significativa di uno degli strumenti più discussi degli ultimi anni: la Carta docente. Nata per sostenere l’aggiornamento professionale dei soli insegnanti di ruolo, la misura ha vissuto un’evoluzione radicale, spinta sia da decisioni politiche che da sentenze giudiziarie che ne chiedevano una maggiore equità. Dal 9 marzo, dopo vari ritardi, il sistema è tornato pienamente operativo, mettendo la Carta a disposizione dei professionisti dell’istruzione. Purtroppo, però, il compenso è diminuito, provocando critiche. Il motivo? L’allargamento della platea di beneficiari. AI nelle scuole, dal 2025 alle superiori in Francia si studierà “e-learning” X Carta Docente: più beneficiari, meno soldi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La riforma 2026 è un gioco di incastri: il contributo cala, ma si apre anche ai precari e aggiunge alternative di scelta dai trasporti agli strumenti musicali

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