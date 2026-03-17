La resistenza al femminile | Esempi di forza e coraggio

Durante una mattinata in classe, due autrici del libro ‘Donne nella Resistenza. Cesenatico 1943-1945’ hanno illustrato la partecipazione delle donne di Cesenatico durante la Seconda guerra mondiale, evidenziando il loro ruolo nel sostenere la Resistenza. Carla Belletti e Pascale Budale hanno condiviso le testimonianze delle donne che hanno affrontato rischi e difficoltà per aiutare i partigiani e opporsi all’occupazione.

Durante una mattinata in classe, due autrici del libro ‘ Donne nella Resistenza. Cesenatico 1943- 1945 ’ Carla Belletti e Pascale Budale, ci hanno raccontato la storia delle donne di Cesenatico che hanno aiutato la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Tra queste, Wally Cortesi faceva la staffetta partigiana. Portava messaggi e aiuti ai partigiani. Era un compito molto pericoloso, perché se veniva scoperta poteva essere arrestata e uccisa. Questo racconto ci ha colpito perché, anche se Wally Cortesi era giovane, ha avuto molto coraggio. Tra le tante donne che si sono contraddistinte per altruismo e generosità, c’è anche Pia Battistini che aiutava i partigiani in vari modi, dando supporto e aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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