La Reggiana torna in campo e affronta il Monza in una partita che termina con il punteggio di 0-0. La squadra di casa si difende bene contro gli attacchi degli ospiti, mantenendo la porta inviolata. La sfida si svolge nel pomeriggio di oggi a Reggio Emilia, con entrambe le formazioni che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Reggio Emilia, 17 marzo 2026 – Dopo la pessima partita di Bari e le tre sconfitte di fila (e sul groppone 10 gol subiti, solo uno fatto) ci si attendeva una reazione perlomeno a livello caratteriale: è arrivata, e non solo, visto che in pochi avrebbero creduto in un punto contro il forte Monza secondo in classifica. Zero a zero: buon punto. Da annotare nella cronaca anche diversi striscioni della curva di contestazione verso la società (patron Amadei escluso). Gara di carattere della Reggiana: l’emblema sono le tante opposizioni con concentrazione e cattiveria sui tanti tiri dei brianzoli. Per i biancorossi diverse palle-gol, la più grande la traversa di Colombo nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana reagisce: il forte Monza inchiodato sullo 0-0

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