C ome da tradizione, ormai da 14 anni, Kate Middleton ha festeggiato il St. Patrick’s Day accompagnando le Irish Guards ( Guardie Irlandesi ) nella parata di Mons Barracks. La principessa del Galles, nel ruolo di colonnello onorario dal 2022, ha rispettato i suoi doveri: ovvero donare elegantemente i rametti di trifoglio agli ufficiali, ai soldati e alla mascotte reggimentale, il dolcissimo e scodinzolante Irish Wolfhound. La principessa del Galles incontra Turlough Mór, un levriero irlandese e 17ª mascotte del reggimento delle Irish Guards. (Foto di Chris JacksonGetty Images) Il verde di Kate Middleton: una tradizione che non smette di sorprendere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles, o meglio il "colonnello Catherine", ha festeggiato il St. Patrick’s Day con il reggimento irlandese tra eleganza, verde e rametti di trifoglio

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