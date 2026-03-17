Il Parlamento europeo ha visto la presidente Metsola affermare che l’Europa deve avanzare, invitando chi è pronto a proseguire senza esitazioni. Oggi a Bruxelles, si è sottolineata l’urgenza di superare le incertezze e di riprendere in mano il proprio cammino. La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’integrazione e la capacità dell’Unione di agire con determinazione.

Bruxelles, 17 marzo 2026 – L’Europa deve accelerare, superare l’immobilismo e tornare a essere protagonista del proprio futuro. E’ l’invito lanciato dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla conferenza Europe 2026 organizzata dai più importanti quotidiani tedeschi e che si tiene oggi e domani a Berlino. “I piccoli passi non sono più sufficienti”, ha dichiarato Metsola, sottolineando come l’Unione sia chiamata a muoversi rapidamente per dimostrare che il suo modello di società è ancora in grado di influenzare il mondo. “Il nostro modello deve dare risposte a persone, famiglie e industrie, altrimenti (l’Unione europea) non sarà più la risposta naturale per le prossime generazioni di europei”, ha avvertito, segnalando il rischio di un ritorno a forze politiche che offrono “risposte false”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La presidente del Parlamento Ue Metsola rilancia l’integrazione europea: “Chi è pronto deve andare avanti”

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