La posta in gioco è molto più alta della disciplina delle carriere | il governo vuole dominare la giustizia

Il governo ha intrapreso iniziative che riguardano la giustizia, modificando sette articoli della Costituzione. Questi cambiamenti sono stati presentati come parte di un progetto più ampio che va oltre la semplice disciplina delle carriere dei magistrati. La questione centrale riguarda le motivazioni per cui si è scelto di intervenire tramite riforme costituzionali, anziché con leggi ordinarie.

Tra i vari argomenti per votare NO al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati ce n’è uno molto semplice e convincente: c’è da chiedersi perché, essendo a tal fine sufficiente una legge ordinaria, si è provveduto a modificare sette articoli della Costituzione. La risposta è ovvia: qui non si vuole agire soltanto sul piano tecnico della disciplina delle carriere, ma si vuole molto di più. Si vuole limitare fortemente il potere giudiziario sottoponendolo al controllo del potere esecutivo. In sostanza, il governo, come ha affermato la capo di gabinetto del ministro della Giustizia, vuole liberarsi dei magistrati, considerati un ostacolo all’azione governativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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