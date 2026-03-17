Giovedì 19 marzo alle 17, ai piedi del Faro, si terrà un evento dedicato alla poesia di Umberto Piersanti. La manifestazione si concentra sulla sua capacità di trasformare le parole in emozioni, creando un legame tra il lettore e i versi. L’incontro si svolge in un luogo simbolico, dove la luce del Faro accompagna la presentazione delle sue opere.

C’è una luce che brilla ai piedi del Faro, ed è quella della parola che si fa sentimento. Giovedì 19 marzo alle 17.30, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, l’ Appennino accoglie Umberto Piersanti (nella foto), una delle voci più limpide e autentiche della letteratura contemporanea. Non è solo un appuntamento culturale, ma un viaggio nei paesaggi dell’anima guidati da un poeta che ha saputo trasformare il paesaggio rurale della sua terra in un orizzonte mitico e universale. Nato a Urbino nel 1941, Piersanti è stato a lungo docente di Sociologia della letteratura nell’università cittadina. "Non è il tempo che passa — si legge in un suo passo tratto da ‘Nel folto dei sentieri’ — sono io che attraverso questi fossi e i roveti dove il falco s’annida". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La poesia di Umberto Piersanti ai piedi del Faro

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