La pistola alla gola Rapina a casa del calciatore di Serie A | il racconto choc della madre

Una notte di paura in una villa di Castel FusanoInfernetto, dove il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui e la sua famiglia sono stati vittima di una rapina. Sei uomini vestiti di nero, con i volti coperti e armati di pistole, sono entrati nell’abitazione mentre tutti dormivano. La madre del calciatore ha raccontato i momenti di terrore vissuti durante l’irruzione.

Notte di terrore in casa del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui: un commando di sei uomini vestiti di nero, con volto coperto e pistole, ha fatto irruzione nella villa in zona Castel FusanoInfernetto mentre la famiglia dormiva. I rapinatori avrebbero forzato una grata e poi messo sotto scacco i presenti, portando via gioielli, un Rolex e borse griffate. A raccontare i momenti più duri è la madre del calciatore, Sophie, ancora sotto shock. Nel servizio del TG1 parla in spagnolo e descrive la paura: “Mi hanno puntato la pistola alla gola, riuscivo solo a gridare aiuto. Hanno preso tutto e sono andati via”. Il bottino, secondo le prime stime, sarebbe tra i 10 mila euro di preziosi più l’orologio e gli accessori di lusso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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