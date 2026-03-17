La paura di Putin | così si blinda tra zone off limits e stretta sul web

Vladimir Putin si sta rafforzando tra zone riservate e restrizioni online, mentre si diffonde la notizia di recenti omicidi di alti funzionari iraniani attribuiti a Stati Uniti e Israele. Inoltre, sono stati registrati numerosi droni nemici nel territorio vicino a Mosca. Questi fatti stanno contribuendo a un clima di crescente preoccupazione tra le autorità russe.

La continua uccisione dei massimi vertici del governo iraniano per conto di Stati Uniti e Israele, unita al crescente numero di droni nemici arrivati nei pressi di Mosca, starebbe preoccupando Vladimir Putin. Mentre il Servizio di protezione federale russo (FSO), l'agenzia responsabile della sicurezza del capo del Cremlino, sta creando una zona off limits di 3 chilometri quadrati intorno alla residenza del leader russo a Sochi, nella capitale si è materializzata una improvvisa stretta online che ha coinvolto gran parte del web e le principali app di messaggistica. C'è chi dice che la decisione di Putin di blindare il cuore del Paese dipenda anche dalle imminenti elezioni federali per la Duma, in programma il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La paura di Putin: così si blinda tra zone off limits e stretta sul web Articoli correlati Effetto Iran su Putin: lo Zar si blinda tra zone off limits e stretta sul webLa continua uccisione dei massimi vertici del governo iraniano per conto di Stati Uniti e Israele, unita al crescente numero di droni nemici arrivati... Putin si blinda: zona off limits a Sochi e blocco webLa sicurezza del leader russo Vladimir Putin è al centro di una nuova ondata di misure restrittive che trasformano la residenza a Sochi in una zona... Tutto quello che riguarda La paura di Putin così si blinda tra... Temi più discussi: Putin entra in gioco: vi rifornisco io, ma dovreste mandarmi un segnale; La guerra degli USA in Medio Oriente spaventa la Russia di Putin: teme che dopo Khamenei tocchi a lui; La fine dell’innocenza strategica Dallo shock di Putin e Trump può nascere un’Europa adulta; Io, Vladimir racconta il potere da dentro. Stefano Massini: Dell’Ucraina non importerebbe a nessuno se non... Massini racconta Putin: Paura, controllo e un’idea di grandezza simile a TrumpMassini racconta Putin: Paura, controllo e un’idea di grandezza simile a Trump ... msn.com Trump come Putin e Xi, la visione di Walter VeltroniWalter Veltroni ha commentato quanto sta accadendo in Iran e come questo possa essere pericoloso per tutti, in particolare per l'Europa. notizie.it Putin destabilizzato dalla morte di Khamenei: cancellati WhatsApp e Telegram per blindare la Russia- - facebook.com facebook Incontro #Starmer - #Zelensky: non distogliere l'attenzione dall' #Ucraina. #Putin non può trarre vantaggio dalla guerra in #Iran x.com