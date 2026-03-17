la nuova ricerca di unimore studio sugli elefanti preistorici svelati i segreti di neanderthal

Unimore ha condotto uno studio che analizza gli elefanti preistorici e le tecniche di caccia dei Neanderthal. Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ha eseguito le ricerche, rivelando dettagli sui comportamenti di queste specie antiche. La ricerca si concentra sui resti fossili e sui metodi utilizzati per interpretare le modalità di sopravvivenza di entrambi.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore firma una ricerca che getta nuova luce sulla vita degli elefanti preistorici e sulle strategie di caccia dei Neanderthal. Lo studio, pubblicato su Science Advances, vede protagonisti ricercatrici e ricercatori che lavorano all’interno del Dipartimento, dove competenze in geochimica, isotopi stabili e paleoproteomica si integrano in un approccio interdisciplinare capace di ricostruire eventi accaduti oltre 100.000 anni fa. Al centro dell’indagine ci sono i denti fossili degli elefanti a zanne dritte, Palaeoloxodon antiquus, i più grandi mammiferi terrestri dell’Europa preistorica, vissuti durante l’ultimo interglaciale circa 125. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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