La notte milanese si inchina a El Diablo

La notte milanese si inchina a El Diablo. Una serata esclusiva al Just Me ha visto protagonisti ospiti e appassionati, con musica dal vivo e atmosfere intense. L’evento ha attirato pubblico vario, creando un’atmosfera di festa e intrattenimento fino a tarda notte. La location si è riempita di persone desiderose di vivere un momento speciale in città.

. Una serata esclusiva al Just Me ha celebrato il compleanno di Claudio Chiappucci, riunendo leggende del ciclismo e protagonisti dello sport in un evento curato da Anthony Russo e organizzato dalla Temptationsglam Events Milan, tra musica trance, brindisi e ricordi delle imprese più iconiche della carriera di “El Diablo”. Milano ha celebrato uno dei suoi eroi sportivi più iconici in una notte dove l’adrenalina del ciclismo ha incontrato il glamour della movida milanese. Claudio Chiappucci, per tutti l’indimenticabile “ El Diablo ”, ha festeggiato il suo compleanno circondato dall’affetto di amici, colleghi e volti noti, trasformando il Just Me nel cuore pulsante della città per una sera. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati El Diablo spegne le candeline: la serata speciale al Just MeClaudio Chiappucci, per tutti “El Diablo”, è stato uno dei ciclisti italiani più amati: protagonista tra il 1985 e il 1998, famoso per il suo stile... “Ti porto un regalino?”. Così ‘El Diablo’ riforniva l’Elba di droga. Maxi operazione sull’isola, 5 indagatiPortoferraio, 9 settembre 2026 – Maxi operazione antidroga all’Isola d’Elba nei Comuni di Campo e Capoliveri.