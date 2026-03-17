La morte di Netanyahu e le guerre di Israele | Trump è in trappola non solo a Hormuz

In un quadro di tensioni in Medio Oriente, si segnalano notizie riguardanti la morte di Netanyahu e le attività militari di Israele. Video di intelligenza artificiale stanno alimentando dubbi sulla veridicità di immagini recenti, mentre esperti confermano l’autenticità di alcune clip. La situazione nel Libano prosegue senza interruzioni, indipendentemente dai risultati delle operazioni in Iran. Trump si trova in una posizione complicata, con implicazioni che coinvolgono diverse aree della regione.

L'invasione del Libano andrà avanti a prescindere dal risultato in Iran: i video AI gettano ombre sulle sorti di Netanyahu ma gli esperti dicono che gli ultimi sono reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Trump chiede impegno su Hormuz, per Israele la guerra in Iran durerà altre 3 settimane. Araghchi: "Khamenei sta bene". I Pasdaran: "Uccideremo Netanyahu"Da una parte Israele, che prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran , con "migliaia di obiettivi" ancora da colpire.

Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Approfondimenti e contenuti su La morte di Netanyahu e le guerre di...

Temi più discussi: Netanyahu sulla fake news della sua morte: Muoio dalla voglia di caffè; Netanyahu appare in video dopo le voci sulla sua morte diffuse dai pasdaran; Le voci sulla morte di Netanyahu e quel video virale in cui mostra le cinque dita; Netanyahu smentisce le voci sulla sua morte con un video: Io muoio dalla voglia di caffè.

Le voci sulla morte di Netanyahu e quel video virale in cui mostra le cinque ditaIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un video sui canali social per smentire voci sulla sua presunta morte causata da attacchi iraniani. Lo ha fatto dopo che voci complottiste si era ... msn.com

Netanyahu è morto. Infuria la teoria del complotto sulla dipartita del premier israelianoDa giorni si inseguono presunte prove di cospirazionisti sul wen. Netanyahu pubblica un video per ironizzare come prova dell'essere ancora ... huffingtonpost.it

"Se vogliamo la stabilità in Medio Oriente è Netanyahu che va fermato e con lui Trump che lo segue nel suo scellerato progetto”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata dem e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. x.com

Missile vicino all’ufficio di Netanyahu. Israele avvia le operazioni di terra in Libano, colpita una base in Kuwait con soldati italiani - facebook.com facebook