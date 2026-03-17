la morte a 98 anni

A Firenze si piange la scomparsa dell’architetto Piero Micheli, che aveva 98 anni. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di dirigente dei Beni Culturali del Comune. La città ricorda la sua lunga carriera nel settore e il contributo dato alla tutela del patrimonio artistico e architettonico locale. La sua morte è stata comunicata dalle autorità cittadine.

Firenze piange la scomparsa dell’architetto Piero Micheli, per molti anni dirigente dei Beni Culturali del Comune. Micheli aveva compiuto 98 sabato scorso e se n’è andato il giorno successivo, domenica. Ebbe un ruolo di grande rilievo durante l’ alluvione in collaborazione con l’allora sindaco Piero Bargellini per salvare Firenze e i suoi beni culturali. Si spese in prima persona con un appello agli artisti contemporanei per donare un’opera e aiutare Firenze a rialzarsi. Al suo appello risposero in tantissimi inviando centinaia di opere. E come dimenticare la storica mostra di Henry Moore, al Forte Belvedere, da lui ideata e curata. Micheli era Accademico d’Onore dal 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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