Un gruppo di 68 studenti delle scuole superiori provenienti da 14 regioni partecipa a una missione in città dedicata al cinema, accompagnati da 32 professori, 12 delegati dell’Associazione festival italiani di cinema e ospiti speciali tra cui Gianni Biondillo e Brando de Sica. L’evento si concentra su 10 azioni mirate a promuovere la tutela del cinema tra i giovani.

Sessantotto studenti delle scuole superiori da 14 regioni, più 32 professori, 12 delegati dell’Associazione festival italiani di cinema e ospiti speciali, da Gianni Biondillo a Brando de Sica. Tre giorni di tempo per trovare “Dieci azioni per salvare il cinema adesso!“. Torna giovedì “CinemaSarà“ il furum dedicato agli under 18, chiamati a riprogettare il cinema. A ospitarli Cineteca Milano Mic (il Museo interattivo del cinema) e CX Milan Bicocca. Alla regia Cineteca e Fondazione Eos. Sotto la lente “Nuovi spazi per il cinema“, per discutere delle sale, “Nuovi territori“ - ovvero dove incontrare il cinema - e “Nuove storie“, ma anche “Nuove frontiere del cinema“, per esplorare i territori espressivi al confine tra VR e videogame e si indagheranno “Nuovi mestieri e percorsi“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La missione under 18 in città. CinemaSarà con 68 studenti: "Le nostre 10 azioni per salvarlo"

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