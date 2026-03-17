La lezione di Parisi a Schlein e Conte

Durante un evento politico, Parisi ha rivolto alcune parole a Schlein e Conte, mentre una parte della sinistra ha criticato con veemenza le loro posizioni. Nel corso della discussione, sono state espresse opinioni contrastanti e accuse rivolte ai rappresentanti di partiti e movimenti di sinistra. La scena si è svolta tra confronti diretti e accuse pubbliche, attirando l’attenzione dei presenti.

C’è una sinistra che accende la macchinina del fango e va in gita a Bruxelles a insozzare la Patria, niente di nuovo, è la stessa che faceva le scampagnate a Parigi durante le elezioni, un pellegrinaggio di rito democratico che si risolveva nel bacio della pantofola del presidente francese di turno, tutto torna, tutto è eterno. Quasi, perché c’è anche una sinistra di diverso stampo che il referendum ha fatto finalmente emergere, un progressismo non di facciata ma di sostanza con il quale si può discutere di riforme, di futuro, di nazione e di Europa. È la sinistra di Augusto Barbera e Stefano Ceccanti, di Enrico Morando e Giuliano Pisapia,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La lezione di Parisi a Schlein e Conte Articoli correlati Leggi anche: Diritto internazionale, Meloni stana lo strabismo delle sinistre e dà una lezione di responsabilità a Conte e Schlein Leggi anche: Parisi bacchetta (e smentisce) Schlein: “Sulle basi Usa la Costituzione non c’entra” Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Tutti gli aggiornamenti su La lezione di Parisi a Schlein e Conte Temi più discussi: Uniba, la lezione del premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi; Il premio Nobel Giorgio Parisi ospite dell'Università di Bari: Bisogna evitare che l'intelligenza artificiale gestisca armi letali; Il Nobel Giorgio Parisi all'Università di Bari: L'IA nelle armi è un rischio etico, l'uomo deve decidere in che direzione andare; Un premio Nobel in città, Giorgio Parisi ospite UniBa: L’intelligenza artificiale? Vi spiego – VIDEO. Intelligenza artificiale, la lezione del premio Nobel Giorgio Parisi all’università di CassinoIl Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sarà ospite d’onore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L’appuntamento è fissato per il prossimo 14 ottobre, alle ore 9.30, nell’Aula ... ilmessaggero.it Martedì la lezione del Nobel Parisi a Pavia per inaugurare l’anno accademico dell’università di PaviaAl Fraschini il sipario aprirà alle 10.30. L’inizio sarà sancito dall’ingresso del classico corteo accademico. A questo punto sarà il momento del primo discorso di inaugurazione di Reali. «Una grande ... laprovinciapavese.gelocal.it . @acffiorentina, Vanoli: "Parisi si è meritato una serata come questa. Piccoli è un diamante grezzo" tinyurl.com/mwe3ccyp x.com 25’F. Parisi 32’R. Piccoli 49’Dodò 57’D. Okereke 70’A. Gudmundsson La Fiorentina humilie Cremonese sur le score de 4-1 ! Lega Serie A - facebook.com facebook