La lezione del calciatore Melchiorri | Realizzati i sogni di ogni bambino

Gli studenti della quinta classe Enrico Medi hanno avuto l'opportunità di incontrare e intervistare il calciatore Federico Melchiorri, che ha condiviso la sua esperienza e ha parlato dei sogni realizzati nel mondo del calcio. Durante l'incontro, i ragazzi hanno posto numerose domande al campione, che ha risposto con entusiasmo, creando un momento di grande coinvolgimento e curiosità.

Che emozione avere in classe un campione del calcio come Federico Melchiorri, gli alunni e le alunne della classe 5ª Enrico Medi lo hanno voluto intervistare preparando tante domande. Federico ha parlato a lungo nella totale attenzione della classe raccontando i successi ma anche svelando gli aspetti meno facili di essere un calciatore di professione. Quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? "A 6 anni, poi ho continuato a metterci sempre tanto impegno perché mi piaceva molto e piano piano è diventato un lavoro". Quale difficoltà ha trovato? "Bisogna fare molti sacrifici e impegnarsi sempre al massimo". Riusciva a studiare per la scuola e fare gli allenamenti? "Sì, quando sei più piccolo il calcio si fa nel pomeriggio quindi si riesce a fare entrambe le cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione del calciatore Melchiorri: "Realizzati i sogni di ogni bambino" Articoli correlati Paolantoni: genitori persi, sogni realizzatiLa storia di Francesco Paolantoni non è solo quella di un attore comico capace di far ridere il pubblico, ma soprattutto la cronaca di una vita... “Questa vittoria profuma di sogni realizzati”: Sal Da Vinci premiato dal sindaco Manfredi a NapoliUn momento di emozione e riconoscimento per Sal Da Vinci, premiato oggi dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con la Medaglia di Napoli.