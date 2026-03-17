La guerra in Medio Oriente condiziona la MotoGp | le nuove date del 2026

Gli organizzatori della MotoGp hanno annunciato ufficialmente lo spostamento del Gran Premio del Qatar, originariamente previsto per aprile, nel calendario del 2026. La decisione è stata comunicata domenica 15 marzo e rappresenta una delle novità principali per la prossima stagione. La modifica delle date si inserisce in un contesto caratterizzato da cambiamenti legati alla situazione in Medio Oriente.

Importanti novità nel calendario MotoGp 2026. Con un annuncio arrivato ieri, domenica 15 marzo, gli organizzatori hanno ufficializzato lo spostamento del Gp del Qatar, inizialmente previsto nel mese di aprile. La gara sul circuito di Lusail International Circuit è stata posticipata: si disputerà ora l’8 novembre 2026. La modifica arriva a causa della guerra in Medio Oriente e dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita in Formula 1, decisione che ha reso necessario rivedere la seconda parte della stagione. Per mantenere una distribuzione più equilibrata degli appuntamenti iridati, il round in Qatar è stato così riposizionato nel finale di campionato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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