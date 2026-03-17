La giuria di Canzonissima è stata annunciata in vista della nuova edizione del programma, che partirà su Rai 1 sabato 21 marzo 2026. È stato comunicato il cast dei non concorrenti, mentre ancora mancava l’ultimo elemento per completare il quadro complessivo dello show. Le decisioni sono state rese note ufficialmente prima dell’inizio della trasmissione.

Svelato il cast dei NON concorrenti, mancava un ultimo tassello a completare il puzzle della nuova edizione di Canzonissima, al via su Rai 1 sabato 21 marzo 2026. Milly Carlucci ha infatti reso noti i componenti della giuria della tredicesima edizione dello show, assente dalla tv dal lontano 1975. Nel corso dell’ultimo appuntamento di Da Noi. A Ruota Libera, la Carlucci ha chiesto a Francesca Fialdini di far parte del “ pannello dei magnifici sette, che ci aiuterà a scegliere la Canzonissima della serata “, insieme a Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo e altri due componenti misteriosi che la conduttrice, al momento, non ha svelato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La giuria di Canzonissima

Articoli correlati

UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIACanzonissima s’ha da fare! La fumata è bianca e non lascia spazio ad alcun dubbio: il revival del mitico show rivivrà nel sabato sera di Rai1 con...

Rai1 riaccende il mito: torna «Canzonissima», Milly Carlucci al timone del grande varietà

Tutto quello che riguarda La giuria di Canzonissima

Temi più discussi: Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Canzonissima 2026, il cast di Milly Carlucci è ufficiale: da Irene Grandi a Leo Gassmann, chi ci sarà; Dopo 50 anni (con Milly Carlucci) torna in tv Canzonissima, il varietà musicale più pop della tv; Canzonissima, tutto sul nuovo programma di Rai1 e le ultime novità sui commentatori. Anteprima.

Canzonissima, ecco la giuria completa con Francesca Fialdini e Simona IzzoCanzonissima, i primi nomi della giuria e la strategia di Rai1 Chi: Milly Carlucci ha annunciato i primi sette giurati di Canzonissima, tra cui France ... assodigitale.it

Canzonissima, colpo di scena di Milly Carlucci: arriva il nuovo giudice (famosissimo) a sorpresaUn equilibrio delicato, che Milly Carlucci prova ancora una volta a costruire con il suo stile televisivo ormai riconoscibile ... msn.com

#MillyCarlucci spiega come sarà la sua #Canzonissima Sabato 21 marzo Milly Carlucci tornerà in prima serata su Raiuno con Canzonissima e sfiderà #Amici di #MariaDeFilippi. Intervistata da #TvSorrisieCanzoni ha spiegato i cambiamenti che ha apportato a - facebook.com facebook

Torna Canzonissima, protagonisti saranno i brani e non gli artisti. Dal 21 marzo su Rai 1 lo storico programma, a 51 anni dall'ultima edizione #ANSA x.com