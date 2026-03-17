Un difensore svolge un ruolo fondamentale nel calcio, proteggendo il portiere e contribuendo alla tenuta della squadra. La collaborazione tra i due è essenziale per il successo sul campo, poiché i difensori devono essere attenti e precisi nelle loro azioni per supportare il portiere. La sinergia tra queste figure si manifesta attraverso interventi tempestivi e una comunicazione efficace durante le partite.

I difensori sono i migliori alleati dei portieri. Senza di loro sarebbe una vitaccia ancor peggiore. Se sono buoni, attenti e precisi ancor meglio. A volte addirittura permettono ai portieri di non sporcarsi nemmeno i guanti. In questa rubrica i guanti sono però sporchi per definizione e quindi il monito è mai fidarsi dei difensori nemmeno se sono attenti e precisi. Antonio Caracciolo è un difensore senza troppi fronzoli né in testa né in campo. Uno di quelli che bada all'essenziale, che non è mai stato considerato un campione, per la semplice ragione che non lo è, ma che il suo lo sa fare e lo fa (quasi) sempre con perizia. Soprattutto è uno che dà sempre una mano, generoso per indole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La generosità di Nicolas

Articoli correlati

Tanta generosità per la Pediatria di Ravenna: associazioni e cittadini portano il Natale in repartoProseguono le iniziative solidali a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ravenna diretto dal dottor Federico Marchetti.

La generosità del territorio: 40 aziende insieme per il nuovo mezzo di AuserLe realtà produttive del Mandellese hanno contribuito all'acquisto del veicolo consegnato sabato mattina al presidente Claudio Dossi: "Abbiamo un...

La Generosità Segreta di Nicolas Cage

Tutti gli aggiornamenti su La generosità di Nicolas

Discussioni sull' argomento Donati alla Sms Biblio oltre 500 libri sulla storia di Pisa; Cagliari, addio a Gavino Dettori: la città perde un uomo stimato e generoso; Salernitana, l’ex Sabatini è con Cosmi: Saprà prendersi lo spogliatoio.

La generosità ha gli occhi a mandorlaAbbiamo raccontato pochi giorni fa del gesto amorevole compiuto dai dipendenti della Banca di Tokyo che, oltre ad inviare ad amatrice un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione, hanno anche ... it.blastingnews.com

Sold out al Secci per l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e Nicolas Salloum - facebook.com facebook

Si è aperto a Parigi il processo in appello nel caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy. L'ex presidente è sospettato di aver percepito fondi occulti dalla Libia dell'ex dittatore Gheddafi. #ANSA x.com