Nella videointervista di Eppen vengono raccontati i desideri professionali della Generazione Z, che cerca lavori in linea con i propri valori e preferenze di relazione. Il focus è su come i giovani di questa età vedano il loro futuro lavorativo e cosa desiderino da un impiego. L'intervista offre uno sguardo diretto sui sogni e le aspettative di questa fascia di età nel mondo del lavoro.

Articolo. La videointervista di Eppen racconta i sogni professionali della Gen Z e apre uno sguardo sulle loro idee di meritocrazia e parità di genere Le testimonianze raccolte in questo video offrono uno spaccato interessante delle rappresentazioni sociali del lavoro nelle nuove generazioni. Emergono traiettorie biografiche ancora fluide, ma già orientate da logiche valoriali che meritano una lettura sociologica attenta. Sul piano delle aspirazioni professionali colpisce la prevalenza di vocazioni legate alla cura, alla conoscenza e alla trasmissione culturale: antropologia, criminologia, insegnamento. Sono ambiti tradizionalmente associati a un’etica relazionale del lavoro, in cui il senso dell’attività non si esaurisce nella prestazione, ma si costruisce nell’incontro con l’altro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La Gen Z vuole lavori che rispettano valori e relazioni

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