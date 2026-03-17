La forza di una donna anticipazioni 18 marzo 2026 | Cem diventa sempre più pericoloso e Sirin si insospettisce

Nella puntata del 18 marzo 2026 di La forza di una donna, Cem si mostra sempre più minaccioso, mentre Sirin inizia a sospettare di qualcosa. Bahar interviene per impedire un furto organizzato da Ceyda e Bersan, che si svolge in un momento di tensione crescente. La scena si svolge mentre Cem si fa più pericoloso e le tensioni tra i personaggi aumentano.

Nella puntata del 18 marzo de La forza di una donna Bahar si oppone al furto proposto da Ceyda e Bersan mentre Cem continua a minacciarle. Sirin intanto comincia a indagare. Ecco cosa accadrà nella dizi turca di Canale 5 stando alle anticipazioni. Il pomeriggio di Canale 5 torna a tingersi di tensione con una nuova puntata de La forza di una donna. Nell'episodio in onda mercoledì 18 marzo alle 16.00 circa su Canale 5 Bahar, Ceyda e Bersan si trovano sempre più intrappolate in una situazione pericolosa da cui sembra impossibile uscire. Il debito che grava sulle tre donne diventa ogni giorno più pesante e ogni tentativo di rimediare finisce per complicare ulteriormente le cose. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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