La Fiorentina pensa a Mandas ritorno immediato in Serie A per il greco | CM

La Fiorentina sta valutando un possibile ritorno di Christos Mandas in Serie A, con il portiere greco nel mirino per la prossima stagione. La società sta seguendo con attenzione la situazione del giocatore, che potrebbe tornare a vestire la maglia viola. La trattativa è in fase preliminare e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali.

Il futuro di Christos Mandas potrebbe essere ancora in Serie A con il portiere greco che piace alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Mandas pronto a tornare in Serie A in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Il destino di David De Gea potrebbe essere lontano dalla Fiorentina con l’estremo difensore spagnolo che potrebbe salutare la società toscana alla fine della stagione in corso soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Europa League (possibile con la vittoria della Conference League). Christos Mandas ha salutato la Lazio a metà stagione dopo aver ricoperto, nei primi mesi di questo campionato, il ruolo di vice di Ivan Provedel in biancoceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Fiorentina pensa a Mandas, ritorno immediato in Serie A per il greco | CM Articoli correlati Mandas Juve, si allontana il portiere greco dai bianconeri: quel club di Serie A è al lavoro per uno scambio con la Laziodi Redazione JuventusNews24Mandas Juve, i bianconeri non sembrano più intenzionati a puntare sul greco. Mercato Serie A: il Genoa pensa al ritorno di El Shaarawy, investimento record per il Pisa e Fiorentina scatenata!Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda, coinvolgendo tutte le protagoniste della massima serie in un valzer di trattative... FIORENTINA CALCIOMERCATO | FABBIAN È VIOLA , SOHM AL BOLOGNA Contenuti utili per approfondire Fiorentina pensa Temi più discussi: Fiorentina, Vanoli pensa solo alla Cremonese: in Conference League con le seconde linee; Fiorentina senza Kean: l’attaccante è ancora ko e finisce nel mirino di Allegri. Così il Milan può portarlo in rossonero; Mister Vanoli? Praticamente è già l'ex allenatore della Fiorentina. Il direttore sportivo Paratici pensa a mister Maresca (e non solo) per il futuro; Cremonese, con la Fiorentina torna Terracciano. E si scalda Djuric. Fiorentina, Vanoli pensa solo alla Cremonese: in Conference League con le seconde lineeI viola scenderanno in campo giovedì contro il Rakow per l'andata degli ottavi, poi lo spareggio salvezza contro la squadra di Nicola. Per il campionato va recuperato Kean ... tuttosport.com Poesio: Dopo la Conference la Fiorentina pensa a Cremona: Kean verso il ritorno dal 1Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comErnesto Poesio analizza la vittoria ... msn.com #Fiorentina, #Vanoli non pensa all' #Inter: "In Polonia gara difficilissima, la #ConferenceLeague ti porta via tante energie" x.com La pensa così Paolo Vanoli dopo il bel 4-1 della Fiorentina a Cremona: "Piccoli è un diamante grezzo" - facebook.com facebook