Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe con protagonisti falsi rappresentanti religiosi. Dopo i casi di persone che si spacciavano per carabinieri, ora si registra la presenza di un uomo che si presenta come parroco e suona alle case. Le vittime vengono ingannate con false benedizioni e richieste di denaro, mentre il soggetto si presenta come un rappresentante della chiesa.

Dopo i finti carabinieri, è arrivato anche il "falso parroco". È l’ultima variante di una truffa che nei giorni scorsi ha fatto scattare l’allerta nella frazione di San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una persona che si sarebbe presentata alle abitazioni fingendosi un sacerdote per ottenere l’accesso alle case. Gli episodi segnalati risalirebbero alla scorsa settimana, tra martedì e mercoledì. Intorno alle 19, orario già di per sé insolito, alcuni cittadini hanno sentito suonare il citofono. Dall’altra parte della cornetta una voce che si presentava come "il parroco", spiegando di essere passato per la benedizione delle case in vista della Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La finta benedizione. Nuovo allarme truffe. Ora c’è il falso parroco: : "Che suona alle case"

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