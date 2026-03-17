La famiglia nel bosco vedrà La Russa Nordio | Confronto sui decreti attuativi

La famiglia nel bosco è al centro di una discussione politica con la partecipazione di membri della destra, tra cui La Russa e Nordio. Nordio ha annunciato un confronto sui decreti attuativi legati alla questione. La presenza di queste figure indica un approfondimento su temi di interesse politico e legislativo collegati alla famiglia e ai referendum costituzionali.

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